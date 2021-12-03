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Зарплатные долги шахтерам в Украине достигли 2,3 миллиарда

Зарплатные долги шахтерам в Украине достигли 2,3 миллиарда

На государственных шахтах угольной промышленности Украины задолженность по зарплате достигла 2 млрд 340 млн.

Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец во время круглого стола в Укринформе.

«На государственных шахтах предприятий угольной промышленности задолженность по зарплате в стране достигла отметки 2 млрд 340 млн. А на 1 января следующего года эта задолженность достигнет более 2,5 млрд гривен. Зарплата не выплачивается еще с 2014−15 годов», — сказал Волынец.

Он сообщил, что именно сегодня шахтеры в Червонограде Львовской области отказались спуститься в шахты, протестуя против задолженности по зарплате, которая достигла примерно трех месячных фондов оплаты труда.

Исполнительный секретарь Паневропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов PERC-ITUC Антон Леппик назвал многомиллионные невыплаты зарплат шахтерам «уголовным преступлением» со стороны государства.

По материалам Укринформ
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