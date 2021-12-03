В Украине на 16,5% выросли поступления от акцизного налога и платы за лицензии

В сводный бюджет в январе-ноябре 2021 года поступило 97,4 млрд грн акцизного налога и платы за лицензии на осуществление операций с подакцизными товарами, что на 16,5% больше по сравнению с налогическим периодом прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
“В январе – ноябре 2021 года в сводный бюджет поступило 97,4 млрд грн акцизного налога и платы за лицензии на осуществление операций с подакцизными товарами, что составляет 110,2 проц. к индикативному показателю”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что поступления увеличились по сравнению с январем – ноябрем прошлого года на 16,5%, или на 13,8 млрд грн.
В ноябре текущего года в сводный бюджет поступило 9,5 млрд грн, что составляет 109,4% к индикативному показателю, а по сравнению с ноябрем прошлого года – на 21,5%, или на 1,7 млрд грн больше.
С основных видов произведенных подакцизных товаров (алкогольные напитки, табачные изделия и топливо) в ноябре 2021 года в государственный бюджет поступило 7,5 млрд грн акцизного налога, что на 1,1 млрд грн, или на 17,2% больше, чем в октябре текущего года, и на 0,8 млрд грн, или на 12,5% больше, чем в ноябре прошлого года.
В ГНС отметили, что таких показателей удалось достичь, в частности, за счет взаимодействия Государственной налоговой службы Украины с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными государственными органами, направленного на противодействие правонарушениям, которые связаны с незаконным производством и розничной торговлей подакцизными товарами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина запускает добровольное фармакологическое медстрахование: сколько стоит и как будет работатьВчера, 17:00 - 1581 7
Правила для ФЛП хотят изменить — законопроектВчера, 13:02 - 2821 6
Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на МонбланеПозавчера, 18:32 - 2300 6
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 годаВчера, 11:34 - 1530 5
В Украине более 100 чиновников и должностных лиц пытались скрыть свои миллионыВчера, 03:10 - 1026 5
Недвижимость в столице: что происходит с ценами на жильеВчера, 14:02 - 3747 3
Правила для ФЛП хотят изменить — законопроектВчера, 13:02 - 2821 6
Сколько зарабатывают украинские ІТ-специалисты (исследование)Вчера, 16:02 - 2320 2
Рейтинг банков по прибыльностиВчера, 12:05 - 1698 1
Украина запускает добровольное фармакологическое медстрахование: сколько стоит и как будет работатьВчера, 17:00 - 1581 7
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 714
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1362 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1504
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 417
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1259 1