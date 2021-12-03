В Украине на 16,5% выросли поступления от акцизного налога и платы за лицензии

В сводный бюджет в январе-ноябре 2021 года поступило 97,4 млрд грн акцизного налога и платы за лицензии на осуществление операций с подакцизными товарами, что на 16,5% больше по сравнению с налогическим периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

“В январе – ноябре 2021 года в сводный бюджет поступило 97,4 млрд грн акцизного налога и платы за лицензии на осуществление операций с подакцизными товарами, что составляет 110,2 проц. к индикативному показателю”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что поступления увеличились по сравнению с январем – ноябрем прошлого года на 16,5%, или на 13,8 млрд грн.

В ноябре текущего года в сводный бюджет поступило 9,5 млрд грн, что составляет 109,4% к индикативному показателю, а по сравнению с ноябрем прошлого года – на 21,5%, или на 1,7 млрд грн больше.

С основных видов произведенных подакцизных товаров (алкогольные напитки, табачные изделия и топливо) в ноябре 2021 года в государственный бюджет поступило 7,5 млрд грн акцизного налога, что на 1,1 млрд грн, или на 17,2% больше, чем в октябре текущего года, и на 0,8 млрд грн, или на 12,5% больше, чем в ноябре прошлого года.

В ГНС отметили, что таких показателей удалось достичь, в частности, за счет взаимодействия Государственной налоговой службы Украины с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными государственными органами, направленного на противодействие правонарушениям, которые связаны с незаконным производством и розничной торговлей подакцизными товарами.