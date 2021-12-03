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В госбюджете-2022 не учли доходы от ренты из железной руды

В госбюджете-2022 не учли доходы от ренты из железной руды

В законе о госбюджете на 2022 год Министерство финансов не учло дополнительных доходов от ренты на добычу железа, ожидаемых от закона № 5600.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Экономической правды.

Там заявили, что не имели возможности учесть в доходной части бюджета возможный эффект от изменений в налогообложении добычи железной руды, ведь «окончательная редакция таких изменений была определена уже во время голосования за проект № 5600 в сессионном зале».

В Минфине добавили, что рассчитывали показатели доходов проекта бюджета, который подавали на второе чтение парламента, на основе утвержденного налоговым комитетом Рады законопроекта № 5600.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что пересмотрели поступления по добыче природного газа в бюджете на 2022 год в связи с обновлением прогнозов по ценам на газ в Украине и мире.

Именно от цен на газ и зависят поступления от ренты. Напомним, что в окончательной редакции бюджета поступления от этой ренты выросли на 22,7 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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