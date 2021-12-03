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Что такое ваучер на обучение и как его получить

Что такое ваучер на обучение и как его получить

Ваучер на обучение — это документ, дающий право за средства Фонда общеобязательно государственного социального страхования Украины на случай безработицы пройти переподготовку, повысить квалификацию по профессиям и специальностям, а также подготовку на следующем образовательно-квалификационном уровне в учебных заведениях или у работодателя.

Об этом Finance.ua узнал от Адвоката Права.

«Граждане, имеющие профессиональное-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в Службе занятости как безработные, могут бесплатно получить от службы занятости ваучер и повысить свой профессиональный уровень», — сказано в сообщении.

В каких случаях можно получить ваучер:

  • если ваш возраст пересек отметку 45-ти, вы имеете страховой стаж не менее 15 лет, однако вы еще не достигли пенсионного возраста;
  • если вы уволены с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в связи с сокращением численности штата или по состоянию здоровья;
  • если вы уволены с военной службы после участия АТО/ООС и не получили права на пенсию;
  • если вы внутренне перемещенное лицо и для вас отсутствует подходящая работа.

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Консультацию по вопросам ваучера на обучение и других услуг службы можно получить в любом центре занятости, удобном для посещения.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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