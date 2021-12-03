Сколько заработали члены наблюдательных советов госбанков за 2020 год (инфографика)

В Украине начали постепенно раскрывать зарплаты руководителей государственных предприятий. В ноябре прошлого года НБУ ввел требования по раскрытию вознаграждений руководства всех банков, а осенью 2021-го вступил в силу закон о публичности зарплат топ-чиновников госкомпаний.

В наблюдательном совете ПриватБанка в 2020 году работало девять человек. Суммарно за год им выплатили 43,7 млн грн: из них 39,79 млн – базовое вознаграждение, 3,87 млн – компенсация расходов на проезд, аренду жилья и тому подобное.

Ощадбанк потратил на зарплату членов наблюдательного совета 31,9 млн грн: 25,4 млн грн – базовое вознаграждение, 0,7 млн – компенсация затрат на проезд и проживание, 5,83 млн – расходы на страхование ответственности членов наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета Укрэксимбанка заработали в 2020 году 20,9 млн грн: базовое вознаграждение – 19,2 млн грн, дополнительное – 1,7 млн. В январе-апреле в составе наблюдательного совета было восемь человек, с апреля – семь.

Укргазбанк потратил на зарплаты наблюдательного совета 7,34 млн грн, базовое вознаграждение составило 6,6 млн грн.

Ранее стало известно, что средняя зарплата члена правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2021 году составила 1,37 млн грн в месяц, а члены наблюдательного совета компании будут получать в среднем почти 533 тыс. грн в месяц.