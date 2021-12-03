Сколько заработали члены наблюдательных советов госбанков за 2020 год (инфографика)

В Украине начали постепенно раскрывать зарплаты руководителей государственных предприятий. В ноябре прошлого года НБУ ввел требования по раскрытию вознаграждений руководства всех банков, а осенью 2021-го вступил в силу закон о публичности зарплат топ-чиновников госкомпаний.
В наблюдательном совете ПриватБанка в 2020 году работало девять человек. Суммарно за год им выплатили 43,7 млн грн: из них 39,79 млн – базовое вознаграждение, 3,87 млн – компенсация расходов на проезд, аренду жилья и тому подобное.
Ощадбанк потратил на зарплату членов наблюдательного совета 31,9 млн грн: 25,4 млн грн – базовое вознаграждение, 0,7 млн – компенсация затрат на проезд и проживание, 5,83 млн – расходы на страхование ответственности членов наблюдательного совета.
Члены наблюдательного совета Укрэксимбанка заработали в 2020 году 20,9 млн грн: базовое вознаграждение – 19,2 млн грн, дополнительное – 1,7 млн. В январе-апреле в составе наблюдательного совета было восемь человек, с апреля – семь.
Укргазбанк потратил на зарплаты наблюдательного совета 7,34 млн грн, базовое вознаграждение составило 6,6 млн грн.
Ранее стало известно, что средняя зарплата члена правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2021 году составила 1,37 млн грн в месяц, а члены наблюдательного совета компании будут получать в среднем почти 533 тыс. грн в месяц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 года4 ч. назад - 831 7
На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривенВчера, 12:40 - 576 6
Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на МонбланеВчера, 18:32 - 1696 5
В Украине более 100 чиновников и должностных лиц пытались скрыть свои миллионы12 ч. назад - 678 5
В Италии начали действовать новые карантинные ограничения для невакцинированных от COVID-19Вчера, 21:30 - 712 4
Вместо домов по 1 евро в Италии продают дешевые дома «под ключ»Вчера, 19:13 - 2049 2
Один из главных банков ЕС отключил Беларусь от валюты15 ч. назад - 2030
Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на МонбланеВчера, 18:32 - 1696 5
Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии: тарифы на доставкуВчера, 16:30 - 1605
Киев переходит в «желтую» зонуВчера, 15:45 - 1553
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 669
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1318 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1467
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 412
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1230 1