Дополнен перечень буферов капитала для банков

Национальный банк расширяет требования по формированию банками буферов для повышения способности противостоять рискам в период финансовой и экономической нестабильности.

По данным Нацбанка, в перечень введенных в 2015 году буферов капитала (консервации, контрциклической и системной важности) включен буфер системного риска, который должен формироваться для смягчения влияния нециклических системных рисков.

В прошлом году НБУ отсрочил формирование банками буферов консервации и системной важности из-за введения карантина и ограничительных мер в связи с COVID-19.

О возобновлении формирования этих буферов Нацбанк отдельно уведомит банки в I квартале 2022 года.

Формирование банками контрциклического буфера и буфера системного риска будет проводиться в случае наличия признаков, свидетельствующих об усилении циклических/нециклических системных рисков.

О дате начала формирования буферов капитала и их значении НБУ будет уведомлять заблаговременно. Это предоставит банкам возможность принять необходимые меры для соблюдения установленных требований.

Для контроля за формированием банками буферов капитала в установленном размере введен термин «комбинированный буфер капитала», который будет определяться как совокупный размер установленных для банка буферов капитала.

Такие изменения утверждены постановлением Нацбанка №131, которое вступает в силу 7 декабря.