Дополнен перечень буферов капитала для банков

Национальный банк расширяет требования по формированию банками буферов для повышения способности противостоять рискам в период финансовой и экономической нестабильности.
По данным Нацбанка, в перечень введенных в 2015 году буферов капитала (консервации, контрциклической и системной важности) включен буфер системного риска, который должен формироваться для смягчения влияния нециклических системных рисков.
В прошлом году НБУ отсрочил формирование банками буферов консервации и системной важности из-за введения карантина и ограничительных мер в связи с COVID-19.
О возобновлении формирования этих буферов Нацбанк отдельно уведомит банки в I квартале 2022 года.
Формирование банками контрциклического буфера и буфера системного риска будет проводиться в случае наличия признаков, свидетельствующих об усилении циклических/нециклических системных рисков.
О дате начала формирования буферов капитала и их значении НБУ будет уведомлять заблаговременно. Это предоставит банкам возможность принять необходимые меры для соблюдения установленных требований.
Для контроля за формированием банками буферов капитала в установленном размере введен термин «комбинированный буфер капитала», который будет определяться как совокупный размер установленных для банка буферов капитала.
Такие изменения утверждены постановлением Нацбанка №131, которое вступает в силу 7 декабря.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1821 9
На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривенВчера, 12:40 - 516 6
Альпинист получит драгоценности на €150 тысяч, которые он нашел на МонбланеВчера, 18:32 - 1358 5
В Украине более 100 чиновников и должностных лиц пытались скрыть свои миллионы9 ч. назад - 505 5
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 годаОколо часа назад - 342 3
От 10 до 500 тыс. грн и свыше: НБУ сообщил распределение по суммам вкладов в банкахВчера, 14:58 - 1909 1
Вместо домов по 1 евро в Италии продают дешевые дома «под ключ»Вчера, 19:13 - 1728 2
Один из главных банков ЕС отключил Беларусь от валюты12 ч. назад - 1662
Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии: тарифы на доставкуВчера, 16:30 - 1535
Киев переходит в «желтую» зонуВчера, 15:45 - 1521
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 641
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1308 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1457
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 404
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1218 1