Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 года

Относительно года рождения детей, которым по достижении 18 лет будут назначены выплаты по экономическому паспорту украинца, были дискуссии и в конечном итоге остановились на выплатах совершеннолетним, которые родились с 1 января 2019 года.

Об этом сообщил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Дом».

«Дискуссия была по этому вопросу жесткая. Например, я считаю, что нужно вводить выплаты для детей, которые были рождены с начала старта программы, то есть с 1 января 2022 года. Было мнение, что с текущего года. Но было принято компромиссно-волевое решение, что это таки с 1 января 2019 года», — сказал Устенко.

Он объяснил, что деньги в Фонд будущих поколений начнут поступать только со следующего года.

«Поэтому 2019 и 2020 годы дополнительно возлагаются на плечи этого фонда. К тому же на сумму выплат влияет продолжительность начислений. Получается, что у ребенка, родившегося с 1 января 2022 года, ровно 18 лет до получения своей суммы. А у того, кто родился с 1 января 2019 года, меньше лет для аккумуляции накоплений на личном счету», — пояснил советник Президента.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 6 декабря внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «Об экономическом паспорте».

В ОП отметили, что внесенный законопроект предусматривает создание Фонда будущих поколений. Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.

Государственные взносы будут осуществляться ежегодно на каждого участника фонда до достижения им 18 лет.

После достижения гражданином Украины совершеннолетия эти выплаты могут использоваться на обучение в учебных заведениях Украины; на покупку собственного жилья на территории Украины; перевод средств на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения или лечения (при достижении 18-летнего возраста).