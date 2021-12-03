Зеленский зарегистрировал законопроекты об «экономическом паспорте»: детали

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «Об экономическом паспорте», который предусматривает создание Фонда будущих поколений.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал детали документа.
Цель Фонда:
Как будут формироваться активы участников Фонда. Из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.
Государственные взносы будут осуществляться ежегодно на каждого участника фонда до достижения им 18 лет.
На что можно будет потратить средства:
Читайте также: «Фонд будущего»: как это работает в других странах
Также глава государства подал на рассмотрение парламента связанные с предыдущим законопроекты: «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения средств Фонда будущих поколений» и «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений».
Этими документами предлагается урегулировать вопрос осуществления государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождение от налогообложения средств, привлеченных в пользу участников Фонда, и дохода, полученного плательщиком налога из Фонда, а также вопросы, связанные с нарушением интересов участников Фонда.
Принятие и реализация этих законов позволит инвестировать в украинскую молодежь и одновременно создаст условия для развития экономики и образования в Украине.
«Средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своего обучения, дадут им больше гибкости в выборе образования. Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда меньше будут зависеть от материального обеспечения их родителей», – отметил Президент.
Кроме того, с началом проведения Фондом первых выплат увеличится спрос на недвижимость, а также на инвестирование в пенсионные фонды, что станет мощным толчком для развития рынка недвижимости и накопительной пенсионной системы.
«Возможность использовать средства на лечение поможет детям с тяжелыми болезнями покрыть – хотя бы частично – необходимые расходы. При этом родители смогут самостоятельно выбрать заведение, где можно получить такую помощь. Это будет способствовать развитию соответствующих медицинских услуг», – отметил Владимир Зеленский.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривенВчера, 12:40 - 409 6
Зеленский пообещал, что в следующие два года в Украине построят 15 тысяч километров дорог и 810 мостовВчера, 09:12 - 509 5
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1535 4
В Украине хотят вернуть госрегулирование цен на продукты питанияВчера, 09:46 - 790 4
Какие зарплаты получают мужчины и женщины в УкраинеВчера, 08:37 - 1124 4
Сколько получают фармацевты, и почему они в дефицитеВчера, 09:32 - 1831
От 10 до 500 тыс. грн и свыше: НБУ сообщил распределение по суммам вкладов в банкахВчера, 14:58 - 1721
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1535 4
Киев переходит в «желтую» зонуВчера, 15:45 - 1455
Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Италии: тарифы на доставкуВчера, 16:30 - 1439
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 616
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1288 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1446
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 401
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1203 1