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Зеленский зарегистрировал законопроекты об «экономическом паспорте»: детали

Зеленский зарегистрировал законопроекты об «экономическом паспорте»: детали

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «Об экономическом паспорте», который предусматривает создание Фонда будущих поколений.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал детали документа.

Цель Фонда:

  • накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и проведение выплат его участникам.

Как будут формироваться активы участников Фонда. Из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.

Государственные взносы будут осуществляться ежегодно на каждого участника фонда до достижения им 18 лет.

На что можно будет потратить средства:

  • обучение в учебных заведениях Украины;
  • покупку собственного жилья на территории Украины;
  • перевод средств на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;
  • лечение (при достижении 18-летнего возраста).

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Также глава государства подал на рассмотрение парламента связанные с предыдущим законопроекты: «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения средств Фонда будущих поколений» и «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений».

Этими документами предлагается урегулировать вопрос осуществления государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождение от налогообложения средств, привлеченных в пользу участников Фонда, и дохода, полученного плательщиком налога из Фонда, а также вопросы, связанные с нарушением интересов участников Фонда.

Принятие и реализация этих законов позволит инвестировать в украинскую молодежь и одновременно создаст условия для развития экономики и образования в Украине.

«Средства, которые смогут получить молодые люди для оплаты своего обучения, дадут им больше гибкости в выборе образования. Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда меньше будут зависеть от материального обеспечения их родителей», – отметил Президент.

Кроме того, с началом проведения Фондом первых выплат увеличится спрос на недвижимость, а также на инвестирование в пенсионные фонды, что станет мощным толчком для развития рынка недвижимости и накопительной пенсионной системы.

«Возможность использовать средства на лечение поможет детям с тяжелыми болезнями покрыть – хотя бы частично – необходимые расходы. При этом родители смогут самостоятельно выбрать заведение, где можно получить такую помощь. Это будет способствовать развитию соответствующих медицинских услуг», – отметил Владимир Зеленский.

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По материалам Finance.UA
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