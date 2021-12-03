В Украине более 100 чиновников и должностных лиц пытались скрыть свои миллионы

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки нарушений в 100 декларациях более чем на 380 млн грн.
Согласно информации НАПК, проверку прошли 134 декларации.
«Благодаря обращениям граждан и журналистов НАПК выявило признаки нарушений в 100 декларациях на свыше 380 млн грн. Благодаря заявлениям граждан и журналистов в декларациях чиновников в целом было выявлено недостоверных сведений на 382,1 млн гривен. Так, по результатам проверки 134 деклараций, которые были начаты на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании, НАЗК в 100 декларациях выявило признаки правонарушений», – сказано в сообщении.
А именно:
«Обращение о возможном недостоверном декларировании, которые мы получаем, является одним из оснований для проведения полной проверки декларации. Поэтому если вы уверены, что тот или иной чиновник «забыл» задекларировать имущество или указал ложные сведения в декларации – отправляйте обращение в НАПК. Мы обязательно его рассмотрим, и если будет достаточно фактических данных – проведем полную проверку декларации чиновника», – отметил заместитель Председателя НАЗК Роман Сухоставец.
Какие наиболее значительные нарушения выявили благодаря гражданам:
В целом в 2021 году НАПК приняло на проверку 1249 деклараций, из которых проверка 220 деклараций была начата на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранителей.
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