В Украине более 100 чиновников и должностных лиц пытались скрыть свои миллионы

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки нарушений в 100 декларациях более чем на 380 млн грн.

Согласно информации НАПК, проверку прошли 134 декларации.

«Благодаря обращениям граждан и журналистов НАПК выявило признаки нарушений в 100 декларациях на свыше 380 млн грн. Благодаря заявлениям граждан и журналистов в декларациях чиновников в целом было выявлено недостоверных сведений на 382,1 млн гривен. Так, по результатам проверки 134 деклараций, которые были начаты на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании, НАЗК в 100 декларациях выявило признаки правонарушений», – сказано в сообщении.

А именно:

в 28 декларациях выявлены признаки уголовного правонарушения;

в 72 декларациях – признаки административного правонарушения.

«Обращение о возможном недостоверном декларировании, которые мы получаем, является одним из оснований для проведения полной проверки декларации. Поэтому если вы уверены, что тот или иной чиновник «забыл» задекларировать имущество или указал ложные сведения в декларации – отправляйте обращение в НАПК. Мы обязательно его рассмотрим, и если будет достаточно фактических данных – проведем полную проверку декларации чиновника», – отметил заместитель Председателя НАЗК Роман Сухоставец.

Какие наиболее значительные нарушения выявили благодаря гражданам:

64,5 млн гривен недостоверных сведений обнаружено в декларации одного из налоговиков. Установлено, что чиновник не указал сведения о своем доходе в связи с прощением долга в сумме 59 млн гривен и не задекларировал несколько земельных участков;

в декларации другого работника налоговой службы НАПК благодаря обращению гражданина выявило признаки необоснованности активов. В ходе проверки не установлены законные источники доходов для приобретения должностным лицом дома и земельного участка стоимостью свыше 2,3 млн гривен;

благодаря обращению гражданина выявило признаки необоснованности активов. В ходе проверки не установлены законные источники доходов для приобретения должностным лицом дома и земельного участка стоимостью свыше 2,3 млн гривен; в декларации бывшего начальника Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области НАПК выявило признаки незаконного обогащения. Разница между приобретенными активами и законным доходом составила более 37,5 млн гривен;

выявило признаки незаконного обогащения. Разница между приобретенными активами и законным доходом составила более 37,5 млн гривен; 22 млн гривен – сумма денежных активов депутата Обуховского районного совета, которые он одолжил другому лицу, о чем не указал в декларации;

стоимость более 100 земельных участков на сумму более 16 млн гривен не отметил депутат Днепропетровского областного совета.

В целом в 2021 году НАПК приняло на проверку 1249 деклараций, из которых проверка 220 деклараций была начата на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранителей.