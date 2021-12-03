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Правом на налоговую скидку воспользовались 133 тыс. украинцев

Правом на налоговую скидку воспользовались 133 тыс. украинцев

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что по состоянию на 1 декабря 2021 года декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2020 году, для получения налоговой скидки подали более 133 тыс. граждан. К возврату из бюджета декларанты определили 399,6 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба ГНС, средняя сумма налога на доходы физических лиц, которая была заявлена в 2021 году к возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку, на одного человека составляет 3 тыс. грн. В 2020 году этот показатель составлял 2,6 тыс. гривен.

«Налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, — это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов плательщика налога — резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов — физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных Налоговым кодексом Украины», — отмечает ГНС.

Для получения налоговой скидки граждане должны до 31 декабря 2021 года включительно подать налоговую декларацию о доходах, полученных в течение прошлого года. Право на получение налоговой скидки не переносится на следующие годы, поэтому для получения скидки за 2020 год необходимо подать декларацию до конца декабря 2021 года.

В налоговую скидку включаются расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, прибыльными кассовыми ордерами, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и лицо, которое обращается за налоговой скидкой (их покупателя (получателя), а также копиями договоров по их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты за такие товары (работы, услуги).

Налоговая скидка предоставляется, если у физлица в течение отчетного года были потери на:

  • обучение;
  • получение доступного жилья по государственным программам;
  • оплату вспомогательных репродуктивных технологий;
  • проценты по ипотечному кредиту;
  • взносы на благотворительность;
  • страховые платежи (взносов, премий) по договорам долгосрочного страхования жизни;
  • пенсионные взносы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

Справка Finance.ua:

  • в течение 2020 года правом на налоговую скидку воспользовались более 150 тыс. человек, которые задекларировали к возврату 389,2 млн гривен;
  • налоговая скидка это 18% от суммы, которую вы уплатили. Например, за год вы заплатили по ипотечному кредиту 100 тысяч гривен, из которых 20 тысяч — это проценты. Тогда вам посчитают 18% от 20 тысяч и вы получите 3 600 гривен обратно. Или же вы заплатили 10 тысяч гривен за обучение ребенка — тогда ждите 1 800 гривен возврата.

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По материалам Finance.UA
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