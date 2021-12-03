В Украине на 5% увеличилось производство стали

За январь-ноябрь 2021 года производство стали в Украине увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 19,64 млн тонн.
Об этом сообщает объединение предприятий «Укрметаллургпром».
Согласно предварительным данным ОП «Укрметаллургпром», за январь-ноябрь 2021 года в Украине было произведено 19,44 млн. тонн чугуна (на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года), 19,64 млн. тонн стали (на 5, 0% больше), 17,55 млн тонн металлопроката (на 5,0% больше).
По данным ОП «Укрметаллургпром», в 2020 году в Украине было произведено 20,42 млн. тонн чугуна (на 1,8% больше, чем за 2019 год); 20,62 млн. тонн стали (на 1,1% меньше); 18,43 млн. тонн металлопроката (на 1,2% больше).
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