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Начальника столичного КП будут судить за растрату четверти миллиона гривен при ремонте подземных переходов

Начальника столичного КП будут судить за растрату четверти миллиона гривен при ремонте подземных переходов

Деснянской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника КП ДЭУ Деснянского района г. Киева, который обвиняется в растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт подземных переходов.

Сообщает Киевская городская прокуратура.

Как сообщалось ранее, в течение 2020 года КП ДЭУ Деснянского района заключило два договора с субъектами хозяйствования на проведение текущего ремонта двух подземных переходов.

Общая стоимость ремонтных работ составляла 1,5 млн грн.

Правоохранителями на основании проведенных следственных действий и полученных в ходе следствия заключений экспертиз установлено, что работы по текущему ремонту подземных переходов выполнены частично, а отдельные работы, предусмотренные договорами, вообще не проводились.

Также выяснилось, что одна из подрядных организаций, привлеченных к проведению ремонтных работ, имеет признаки фиктивности.

Несмотря на это, начальник КП ШЕУ подписал акты приемки выполненных ремонтных работ и дал указание соответствующим подразделениям коммунального предприятия на перечисление бюджетных средств за фактически не выполненные ремонтные работы.

Таким образом, начальником КП ДЭУ Деснянского района совершена растрата бюджетных средств в сумме 260 тыс. грн, чем вызван материальный ущерб территориальной общине города Киева.

Сейчас обвинительный акт в отношении служебного лица направлен в Деснянский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

По материалам Finance.UA
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