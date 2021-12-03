Начальника столичного КП будут судить за растрату четверти миллиона гривен при ремонте подземных переходов

Деснянской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника КП ДЭУ Деснянского района г. Киева, который обвиняется в растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт подземных переходов.
Сообщает Киевская городская прокуратура.
Как сообщалось ранее, в течение 2020 года КП ДЭУ Деснянского района заключило два договора с субъектами хозяйствования на проведение текущего ремонта двух подземных переходов.
Общая стоимость ремонтных работ составляла 1,5 млн грн.
Правоохранителями на основании проведенных следственных действий и полученных в ходе следствия заключений экспертиз установлено, что работы по текущему ремонту подземных переходов выполнены частично, а отдельные работы, предусмотренные договорами, вообще не проводились.
Также выяснилось, что одна из подрядных организаций, привлеченных к проведению ремонтных работ, имеет признаки фиктивности.
Несмотря на это, начальник КП ШЕУ подписал акты приемки выполненных ремонтных работ и дал указание соответствующим подразделениям коммунального предприятия на перечисление бюджетных средств за фактически не выполненные ремонтные работы.
Таким образом, начальником КП ДЭУ Деснянского района совершена растрата бюджетных средств в сумме 260 тыс. грн, чем вызван материальный ущерб территориальной общине города Киева.
Сейчас обвинительный акт в отношении служебного лица направлен в Деснянский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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