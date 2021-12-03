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Почему так и не заработало соглашение об открытом небе с ЕС - объяснение Мининфраструктуры

Почему так и не заработало соглашение об открытом небе с ЕС - объяснение Мининфраструктуры

Отдельные положения Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которые, как предполагалось, должны были вступить в силу в декабре, до сих пор не начали действовать.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры в ответ на запрос издания ЦТС.

Так, на момент подписания соглашения 12 октября 2021 года предполагаемой датой либерализации сообщения на международных маршрутах называли 1 декабря.

Для этого в ноябре Украине и ЕС необходимо было завершить согласовательные процедуры и обменяться соответствующими нотами.

«Лишь после их завершения и обмена нотами, с первого дня месяца, следующего за датой последней ноты, в которой стороны уведомили друг друга о завершении соответствующих национальных процедур, мы сможем перейти к временному применению соглашения», — говорится в ответе Мининфраструктуры.

Однако в связи со сдвинувшимися сроками согласования дата вступления в силу Соглашения об ОАП сместится минимум на один месяц, то есть на январь 2022 года.

«Пока все еще продолжаются согласовательные процедуры с обеих сторон, ЕС и Украины, для временного применения соглашения», — констатировали в министерстве.

По материалам Центр транспортных стратегий
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