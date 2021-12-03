Почему так и не заработало соглашение об открытом небе с ЕС - объяснение Мининфраструктуры

Отдельные положения Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которые, как предполагалось, должны были вступить в силу в декабре, до сих пор не начали действовать.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры в ответ на запрос издания ЦТС.
Так, на момент подписания соглашения 12 октября 2021 года предполагаемой датой либерализации сообщения на международных маршрутах называли 1 декабря.
Для этого в ноябре Украине и ЕС необходимо было завершить согласовательные процедуры и обменяться соответствующими нотами.
«Лишь после их завершения и обмена нотами, с первого дня месяца, следующего за датой последней ноты, в которой стороны уведомили друг друга о завершении соответствующих национальных процедур, мы сможем перейти к временному применению соглашения», — говорится в ответе Мининфраструктуры.
Однако в связи со сдвинувшимися сроками согласования дата вступления в силу Соглашения об ОАП сместится минимум на один месяц, то есть на январь 2022 года.
«Пока все еще продолжаются согласовательные процедуры с обеих сторон, ЕС и Украины, для временного применения соглашения», — констатировали в министерстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На зарплаты учителям в госбюджете-2022 предусмотрено 108 миллиардов гривенВчера, 12:40 - 336 6
Зеленский пообещал, что в следующие два года в Украине построят 15 тысяч километров дорог и 810 мостовВчера, 09:12 - 426 5
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1379 3
Какие зарплаты получают мужчины и женщины в УкраинеВчера, 08:37 - 1045 3
Новые квартиры в декабре заметно подорожают — мнение экспертаВчера, 21:03 - 801 2
Как изменится карантин с 6 декабря: документы, штрафы (инфографика)Вчера, 08:04 - 2140 1
Сколько получают фармацевты, и почему они в дефицитеВчера, 09:32 - 1779
От 10 до 500 тыс. грн и свыше: НБУ сообщил распределение по суммам вкладов в банкахВчера, 14:58 - 1485
Украинцы установили новый рекорд по микрокредитамВчера, 11:00 - 1379 3
Киев переходит в «желтую» зонуВчера, 15:45 - 1363
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 599
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1273 3
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 1439
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 399
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1203 1