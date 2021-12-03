НБУ на прошлой неделе продал на межбанке $154,5 миллиона

Национальный банк на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке 154,5 млн. долларов США и купил – 5 млн. долларов США.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций по единому курсу, Национальный банк с 29 ноября по 3 декабря 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 104,5 млн дол. США и по лучшему курсу – 50 млн дол. США. Также Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке по лучшему курсу – 5 млн дол. США.
В целом, с начала 2021 года Нацбанк купил на межбанке 3,611 млрд дол. США, продал – 1,139 млн дол. США.
Как сообщал Укринформ, в 2020 году Национальный банк купил 4,929 млрд долларов. США, продал – 3,891 млрд дол. США.
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