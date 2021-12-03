В этом году АРМА обеспечило в бюджет втрое больше поступлений

В 2021 году Агентство по розыску и менеджменту активов обеспечило большие поступления в бюджет, чем за три предыдущих года.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
«В течение января-ноября 2021 года чистые поступления в Государственный бюджет от коммерческой деятельности управляющих арестованными активами составили 38,6 млн грн. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года (13 млн грн в течение января-ноября 2020 года) поступления выросли втрое, или на 200%», — говорится в сообщении.
В АРМА отмечают, что достигнутый показатель превышает совокупные поступления в бюджет за все предыдущие годы деятельности АРМА. Так, в 2018 году доходы составили 9 млн грн, в 2019 — 12 млн грн, в 2021 — 15,7 млн грн, в общем — почти 37 млн грн.
Кроме того, второй месяц подряд поступления в государственный бюджет от управления арестованными активами достигают рекордных показателей в месячном разрезе. В частности, по состоянию на 1 декабря доходы составили 5,7 млн грн, что на 32% больше по сравнению с доходами в октябре, отмечают в агентстве.
Объясняется, что указанные средства являются поступлениями лишь от одного способа управления активами, которые осуществляет АРМА.
«Сюда не входят средства от реализованного на торгах имущества и переданные Агентству арестованные средства, размещенные на банковских счетах. Также указанные суммы не учитывают расходов, которые управители совершают для восстановления и улучшения экономических свойств активов. Эти расходы, как правило, существенно превышают суммы доходов в бюджет и позволяют не только хранить арестованное имущество, но и генерировать прибыль для государства от его коммерческого использования», — рассказали в ведомстве.
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