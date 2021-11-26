Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обнародовал рейтинг стран

Национальный банк Украины обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2021 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.

Об этом сообщает НБУ.

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2021 года составляет 43 064 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

ТОП кредиторов. В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр – 20 996 млн долларов. Далее идут: