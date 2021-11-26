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Рада разблокировала подписание налогового закона №5600

Рада разблокировала подписание налогового закона №5600

Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене решения от 30 ноября о принятии налогового закона (№ 5600).

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

По результатам голосования проекты постановлений №№ 5600-П, 5600-П1, 5600-П2, 5600-П3, 5600-П4, 5600-П5, 5600-П6, 5600-П7, 5600-П8, 5600-П9, 5600-П10, 5600-П11, 5600-П12 и 5600-П13 не набрали необходимые 226 голосов.

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Среди авторов проектов постановлений — члены фракций «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Они аргументировали свою позицию, в частности, тем, что закон якобы был принят с грубым нарушением Регламента Верховной Рады. По их словам, порядок рассмотрения поправок противоречил ст. 45 Регламента, поскольку нардепы не имели возможности однозначно понять, за что они голосуют.

После того как Рада отклонила все проекты постановлений, председатель В Р Руслан Стефанчук заявил, что имеет возможность подписать закон и направить на подпись президенту.

Напомним, Рада приняла в целом налоговый закон № 5600, из текста которого убрали правки в пользу бизнеса Рината Ахметова, в то же время в нем появились нормы, касающиеся бизнеса Юрия Косюка.

Верховная Рада приняла налоговый законопроект № 5600 в редакции, которая не предусматривала снижения налоговой нагрузки на добычу руды.

По материалам Економічна Правда
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