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Карантин в Украине: в «красных» пяти областях и Киеве стабилизировались показатели

Карантин в Украине: в «красных» пяти областях и Киеве стабилизировались показатели

В «красной» зоне продолжают находиться более половины областей Украины. В «желтой» — четыре, а в «оранжевой» — только две.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

«Красная» зона

Полностью стабилизировались показатели распространения COVID в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.

Эта зона охватывает 19 регионов:

  • Херсонскую,
  • Одесскую,
  • Запорожскую,
  • Донецкую,
  • Днепропетровскую,
  • Сумскую,
  • Николаевскую,
  • Ровенскую,
  • Житомирскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Киевскую,
  • Луганскую,
  • Хмельницкую,
  • Черниговскую,
  • Львовскую,
  • Волынскую,
  • Черкасскую,
  • Винницкую области,
  • Киев.

«Оранжевая» зона

В этой зоне две области:

  • Полтавская,
  • Закарпатская.

«Желтая» зона

Эта зона охватывает четыре области:

  • Тернопольскую,
  • Кировоградскую,
  • Черновицкую,
  • Харьковскую.


Таблица: Минздрав

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект № 6297, который предусматривает выделение 1 тыс. грн вакцинированным украинцам;
  • в Украине с 6 декабря изменится срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней он будет действительным только 30;
  • Украина продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса. Ежегодно будет поставляться по 25 млн доз.
По материалам РБК-Украина
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