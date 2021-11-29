Карантин в Украине: в «красных» пяти областях и Киеве стабилизировались показатели

В «красной» зоне продолжают находиться более половины областей Украины. В «желтой» — четыре, а в «оранжевой» — только две.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
«Красная» зона
Полностью стабилизировались показатели распространения COVID в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.
Эта зона охватывает 19 регионов:
«Оранжевая» зона
В этой зоне две области:
«Желтая» зона
Эта зона охватывает четыре области:
Таблица: Минздрав
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