Карантин в Украине: в «красных» пяти областях и Киеве стабилизировались показатели

В «красной» зоне продолжают находиться более половины областей Украины. В «желтой» — четыре, а в «оранжевой» — только две.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

«Красная» зона

Полностью стабилизировались показатели распространения COVID в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.

Эта зона охватывает 19 регионов:

Херсонскую,

Одесскую,

Запорожскую,

Донецкую,

Днепропетровскую,

Сумскую,

Николаевскую,

Ровенскую,

Житомирскую,

Ивано-Франковскую,

Киевскую,

Луганскую,

Хмельницкую,

Черниговскую,

Львовскую,

Волынскую,

Черкасскую,

Винницкую области,

Киев.

«Оранжевая» зона

В этой зоне две области:

Полтавская,

Закарпатская.

«Желтая» зона

Эта зона охватывает четыре области:

Тернопольскую,

Кировоградскую,

Черновицкую,

Харьковскую.



Таблица: Минздрав

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект № 6297, который предусматривает выделение 1 тыс. грн вакцинированным украинцам;

в Украине с 6 декабря изменится срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней он будет действительным только 30;