Какие штрафы за нарушение сроков хранения первичных документов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в Западном межрегиональном управлении ГНС по работе с КНП о сроках хранения первичных документов и штрафах за их нарушение.

Налогоплательщики должны обеспечить хранение первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством, а также документов, связанных с выполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы:

в течение определенных законодательством сроков, но не менее 1095 дней со дня подачи налоговой отчетности, для составления которой используются указанные документы;

для документов и информации, необходимой для проведения налогового контроля за трансфертным ценообразованием в соответствии со ст. 39 и 392 НКУ – срок хранения составляет 2555 дней.

Штрафы. Необеспечение налогоплательщиком хранения первичных документов, учетных и других регистров, бухгалтерской и статистической отчетности, других документов по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов в течение установленных ст. 44 НКУ сроков их хранения и/или непредоставление налогоплательщиком контролирующим органам оригиналов документов (кроме документов, полученных из Единого реестра налоговых накладных) или их копий при проведении налогового контроля в случаях, предусмотренных НКУ:

влечет наложение штрафа в размере 1020 грн. (ранее – 510 грн.);

те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое же нарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере 2040 грн. (ранее – 1020 грн.).

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