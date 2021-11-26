Какие штрафы за нарушение сроков хранения первичных документов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в Западном межрегиональном управлении ГНС по работе с КНП о сроках хранения первичных документов и штрафах за их нарушение.
Налогоплательщики должны обеспечить хранение первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством, а также документов, связанных с выполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы:
Штрафы. Необеспечение налогоплательщиком хранения первичных документов, учетных и других регистров, бухгалтерской и статистической отчетности, других документов по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов в течение установленных ст. 44 НКУ сроков их хранения и/или непредоставление налогоплательщиком контролирующим органам оригиналов документов (кроме документов, полученных из Единого реестра налоговых накладных) или их копий при проведении налогового контроля в случаях, предусмотренных НКУ:
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