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До конца года ПриватБанк и Ощадбанк должны принять планы их приватизации

До конца года ПриватБанк и Ощадбанк должны принять планы их приватизации

До конца 2021 года в сотрудничестве с Министерством финансов ПриватБанк и Ощадбанк должны принять «дорожные карты» их частичной или полной приватизации.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе НБУ.

«Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике, для дальнейшего снижения доли государства в банках обеспечивается разработка и принятие ПриватБанком и Ощадбанком до конца 2021 года в сотрудничестве с Министерством финансов дорожной карты, которая будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации и будет описывать законодательные изменения, которые могут потребоваться для осуществления представленных вариантов разгосударствления», — отметили в НБУ.

Эти планы Кабинет Министров планирует принять до конца января 2022 года. В Нацбанке также напомнили, что в соответствии со Стратегией развития финансового сектора Украины и стратегией реформирования государственного банковского сектора, цель государства — до 2025 года уменьшить долю государственных банков в банковском секторе Украины до 25%.

Кроме того, в основах стратегического реформирования также определен порядок действий государства по уменьшению доли государства в банковском секторе: банки государственного сектора разрабатывают и согласовывают с Минфином стратегию и «дорожную карту» по выходу государства из капитала банка, банки государственного сектора привлекают международный инвестиционный банк, определенный наблюдательным советом, для обеспечения реализации процесса и осуществления мероприятий по выходу государства из капитала банка.

А также банки государственного сектора начинают осуществление мероприятий по продаже доли государства в банке (в соответствии с согласованными дорожными картами, но не позднее конца 2024 года).

«Сейчас ожидается принятие во втором чтении законопроекта № 5542−1, в котором, в частности речь идет о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов, что является одним из необходимых условий вхождения ЕБРР в капитал банка. Работа наблюдательного совета ПриватБанка сейчас направлена на реализацию стратегии разделения финансового учреждения на good и bad банки. Во второй декаде октября уже был избран консультант для реализации этого проекта», — подчеркнули в НБУ.

Напомним, 22 ноября МВФ утвердил первый пересмотр программы Stand-by с Украиной и продлил ее до конца июня 2022 года. Одновременно было принято решение о выделении Украине транша в 700 млн долл.

Украина обязана выполнить 12 ключевых условий для получения финансирования по программе Stand-by Международного валютного фонда до конца лета 2022 года. Одной из них является подготовка ПриватБанка и Ощадбанка к приватизации.

По материалам Укринформ
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