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Украинцы смогут получать до $20 тыс., - Арахамия об идее «экономического паспорта»

Украинцы смогут получать до $20 тыс., - Арахамия об идее «экономического паспорта»

Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что начисления гражданам в случае введения «экономического паспорта украинца» могут достигать $ 20 тыс.

Об этом Арахамия сказал в эфире «Право на власть».

«Если будет благоприятная ситуация, это может быть до $ 15−20 тыс. на выходе», — сказал Арахамия.

Лидер фракции «слуг» добавил, что указанные средства можно будет тратить на оплату собственного образования в Украине, приобретение жилья или перечисление этой суммы на свой персональный пенсионный счет.

Также он добавил, что к программе экономических паспортов украинцев могут добавить и доходы от аренды государственных земель.

«Мне кажется, что дальше мы эту программу будем расширять и добавлять все другие вещи, которыми государство оперирует. Например, по состоянию на сейчас около 900 тысяч — миллион гектаров государственной земли, которыми оперируют различные государственные учреждения. Есть идея создать Государственный банк земли, которая будет потом через Prоzorro сдаваться в аренду. И все поступления от аренды также будут идти на накопительные счета детей», — пояснил он.

Таким образом, по словам Арахамии, государство будет реинвестировать те деньги, которые оно будет получать, чтобы вкладывать в детей и молодежь.

Напомним, 1 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об «экономическом паспорте украинца».

По замыслу Президента, законопроект будет предусматривать, что плата за использование недр будет накапливаться на персональных счетах детей украинских граждан.

По материалам Espreso.tv
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