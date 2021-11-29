Пенсии, льготы и не только: в бюджет заложили почти 320 миллиардов на социальные программы

Министерство социальной политики на финансирование социальных программ по 30 бюджетным программам получило расходы в объеме 319,2 миллиарда гривен в принятом государственном бюджете на 2022 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики на странице в Facebook.

«2 декабря Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом как Закон проект Государственного бюджета на 2022 год. Министерству социальной политики на финансирование социальных программ по 30 бюджетным программам предусмотрены расходы в объеме 319, 2 миллиарда гривен», — сказано в сообщении.

200,6 миллиарда гривен предусмотрено на такие выплаты:

на пенсионное обеспечение, в том числе индексацию пенсий с 1 марта, которая состоится для всех пенсионеров по одинаковым правилам;

доплаты военным пенсионерам;

перерасчет пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС ;

; расширение программы Президента по возрастным доплатам к пенсиям, которая в следующем году будет распространена на пенсионеров в возрасте 70−75 лет;

установление минимальной пенсионной выплаты для людей в возрасте от 70 лет при полном стаже на уровне 3000 гривен.

Кроме того, выплаты также предусмотрены на:

программу льгот и жилищных субсидий — более 38 миллиардов гривен;

социальные пособия — 66,6 миллиарда гривен;

почти до 3 миллиардов гривен растет программа социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

на технические средства реабилитации для людей с инвалидностью предусмотрено около 2 миллиардов гривен.

Государственным бюджетом на 2022 год также предусмотрены целевые социальные инвестиции. В частности, почти 100 миллионов будет выделено на новую программу, которая поможет малообеспеченным семьям начать собственный бизнес и получить экономическую самостоятельность.

Также в бюджете на 2022 год предусмотрены средства в сумме 235,9 млн грн, которые государство предоставит в виде субвенции общинам на развитие сети служб поддержки и социальных услуг для пострадавших от домашнего насилия.

Для обеспечения жильем детей-сирот и на развитие семейных форм воспитания в 2022 году местные бюджеты получат 810 миллионов из государственного бюджета.

Государственный бюджет предусматривает также развитие социальных услуг, реабилитационных программ, в частности для детей, и развитие безбарьерного общества.

Справка Finance.ua: