1 тыс. грн за вакцинацию: Рада одобрила в целом законопроект

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №6297, который предусматривает выделение 1 тыс. грн вакцинированным украинцам. Его поддержали 253 народных депутата.

Finance.ua узнал детали проекта закона.

Всего государство выделит 8 млрд грн на оказание помощи населению.

Также законопроект № 6297 предусматривает увеличение расходов общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе мероприятий, связанных с борьбой с Covid-19 и его последствиями на 2,2 млрд грн.

Источник покрытия расходов — поступления в общий фонд госбюджета средств от НДС с ввезенных в Украину товаров на 10,2 млрд грн.

Получить средства от государства смогут граждане, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса. Программа стартует с 19 декабря и продлится год. В рамках программы полностью вакцинированные украинцы смогут получить от государства 1000 грн на виртуальные карты через сервис «Дія». Деньги смогут получить все привитые украинцы независимо от того, когда они прошли полный курс вакцинации.

Куда можно будет потратить средства. Средства можно будет потратить на посещение спортивного зала, фитнес-центра, кино, театра, музея, выставки, книги. Также можно приобрести железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины.

Цель программы – не только мотивировать граждан вакцинироваться, но и поддержать бизнес, который больше всего пострадал вследствие пандемии.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія». Как это сделать:

выбрать услугу «єПідтримка»;

пройти проверку на соответствие установленным критериям;

открыть виртуальный счет в онлайн-банке;

получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у субъекта бизнеса, который принимает участие в программе.

На втором этапе (третий квартал 2022 года) правительство предложит альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

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