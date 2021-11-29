Столичные врачи получат премии до 10 тысяч гривен

Виталий Кличко подал в Киевсовет проект решения о выплате премий столичным медикам. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал о каких суммах идет речь.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, в декабре врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал — по 8 тысяч гривен, младший медперсонал — по 6 тысяч гривен.
«Хочу сообщить, что я подаю проект решения о дополнительных выплатах-премиях столичным медикам. Как вторичного, так и первичного звена. Чтобы наши медработники — за их настоящий героизм при преодолении пандемии, в проведении кампании по вакцинации получили материальное поощрение. Отмечу, что Киев по уровню подготовки больниц и работы медперсонала является лидером и образцом в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. В столице уже сделали в общей сложности более 3 млн прививок. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков», — сообщил мэр Киева.
Кличко выразил убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам охраны здоровья Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения на следующем заседании, на следующей неделе депутаты одобрят его. Чтобы медики получили премии уже в декабре.
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