В Минфине назвали риски, которые повлияли на изменения в бюджет на 2022 год

Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что за время подготовки бюджета на 2022 год ко второму чтению произошли существенные изменения в прогнозах, которые повлияют на экономику Украины.
Об этом он рассказал во время представления бюджета на 2022 год в зале Верховной Рады.
“Со времени подготовки государственного бюджета произошли существенные изменения в части пересмотра макроэкономических предположений и наметились основные тренды и риски, которые повлияют на бюджет следующего года”, – рассказал министр.
Прежде всего речь идет о продолжении пандемии. В частности, появлении новых штаммов. Как следствие существует возможность введения новых локдаунов, что замедляет экономический рост.
Следующим фактором Марченко назвал существенный рост роли государства в экономике, что характеризуется ростом дефицитов бюджетов в странах мира. Это подтверждает исследование OECD о том, что роль государства в экономике выросла до самого высокого уровня.
Также он заявил об обеспокоенности повышением ставок на международных рынках, что будет влиять на стоимость привлечения средств для Украины. Причины – пиковая инфляция в странах. Например, ЕС, США и Британии.
Министр подчеркнул высокую стоимость традиционных энергоносителей в мире, в частности, на фоне перехода на зеленую энергетику. Среди других факторов – введение налога для транснациональных корпораций, трансфертное ценообразование.
Отдельно он отметил вопрос старения населения, влияющий на обеспечение пенсионной системы. Следовательно, возрастает потребность во втором накопительном уровне.
Марченко добавил, что на стоимость заимствований для Украины влияет информация о концентрации войск России на границе с Украиной. На украинскую экономику, в то же время, влияет замедление экономики Китая, который является значительным рынком сбыта для экспортеров.
Все эти факторы принимались во внимание при подготовке документа ко 2 чтению, отметил Марченко.
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