Орехи стали главной позицией плодового экспорта из Украины

В течение января-августа 2021 года во внешних поставках свежих плодов и ягод из Украины доля орехов составляет 64,3 %, или 19,8 тыс. тонн.
Плоды семечковых культур – 25,5 %, или 7,9 тыс. тонн, сообщает журнал «Садоводство по-украински» со ссылкой на эксперта Института аграрной экономики Инну Сало, пишет zerno-ua.com.
Партнеры по торговле орехами:
Совокупно ими реализовано 57,0 %, или 11,3 тыс. тонн. Семечковые, а это практически стопроцентно яблоки, экспортированы в основном в Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты – 43,0 %, или 3,4 тыс. тонн.
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