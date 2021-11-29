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Орехи стали главной позицией плодового экспорта из Украины

Орехи стали главной позицией плодового экспорта из Украины

В течение января-августа 2021 года во внешних поставках свежих плодов и ягод из Украины доля орехов составляет 64,3 %, или 19,8 тыс. тонн.

Плоды семечковых культур – 25,5 %, или 7,9 тыс. тонн, сообщает журнал «Садоводство по-украински» со ссылкой на эксперта Института аграрной экономики Инну Сало, пишет zerno-ua.com.

Партнеры по торговле орехами:

  • Азербайджан,
  • Германия,
  • Нидерланды,
  • Румыния,
  • Турция,
  • Франция.

Совокупно ими реализовано 57,0 %, или 11,3 тыс. тонн. Семечковые, а это практически стопроцентно яблоки, экспортированы в основном в Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты – 43,0 %, или 3,4 тыс. тонн.

По материалам Finance.UA
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