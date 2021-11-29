Харьковский авиазавод хотят продать и списать 2,6 млрд грн долгов

Авиазавод за пять лет планирует выйти на уровень выпуска пять самолетов в год, создав 1500 рабочих мест и погасив долги по зарплате и перед кредиторами. Достичь этого планируется при условии приватизации предприятия, сообщили в Харьковской областной госадминистрации.
Принять участие в конкурсе по продаже компании планируют: АО Мотор Сич, АО ФЭД и ЧАО Авиакомпания Константа — соответствующий меморандум их руководители подписали с руководством Харьковской облгосадминистрации и облсовета.
Однако для приватизации Харьковского авиазавода необходимо принять соответствующий закон.
«Мы давно уже рассматриваем законопроект о приватизации этого завода в комитетах парламента. Мы уже на финальной стадии, и я уверен, что в ближайшее время этот законопроект уже будет вынесен в зал для голосования. Мне бы хотелось, и нашим партнерам, чтобы этим законом был списан госдолг, который составляет 2,6 млрд грн», — заявил и. о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун.
Он уточнил, что участие в приватизации смогут принимать и другие компании: как украинские, так и иностранные.
«Мы знаем, что на заводе мы имеем долг перед частными кредиторами примерно 1,5 млрд грн, мы знаем, что на заводе есть задолженность перед сотрудниками — примерно 300 млн грн. И также около 2,6 млрд грн госдолга. […] Я не имею права говорить о цифрах, о сумме, которую эти компании готовы выложить за этот завод, но я точно скажу — это сумма с 8 нулями», — заявил Скакун.
Он подчеркнул, что долг авиазавода перед государством является «неподъемным» для любого инвестора, и решить этот вопрос возможно только на государственном уровне.
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