Для запуска закона об олигархах нужны еще два подзаконных акта - Малюська

Для полноценного функционирования закона об олигархах необходимо принять два подзаконных акта — утвердить критерии проверки добропорядочности приобретателя медиа и положение о реестре олигархов.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська на Международном форуме по вопросам клептократии и незаконных финансовых потоков.

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«Ключевые идеи — это имплементация закона об олигархах. Для этого нужно утвердить критерии проверки добропорядочности приобретателя медиа и положение о реестре олигархов, которое должен разработать Совет нацбезопасности и обороны. И вести такой реестр олигархов также будет аппарат СНБО. Собственно, только два подзаконных акта нужно принять, внедрить с тем, чтобы закон полноценно начал функционировать с мая. Это является частью нашего плана мероприятий», — сказал Малюська.

По его словам, утвержденным правительством планом предусматривается также еще 19 мероприятий, которые «положат конец доминированию олигархов в сфере экономики, политики».

В этой связи министр упомянул о необходимости усиления Антимонопольного комитета. Речь идет, в частности, об усилении его регуляторных полномочий, повышении зарплат работников, прозрачности принятия решений. «Это два законопроекта, которые находятся в парламенте, которые процентов на 80 отображают то, что нужно сделать в сфере антимонопольного регулирования и усиления состоятельности регулятора», — отметил министр.

Он добавил, что первые результаты действия закона об олигархах будут заметны в мае 2022 года, «когда первые олигархи будут включены в реестр олигархов».

«Мы даже уже сейчас видим результат, потому что отдельные олигархи уже начинают каким-то образом пробовать сделать вид, что они добровольно избавляются от монопольного положения или избавляются от медиа… Но этот закон уже существенно изменил политический ландшафт страны. Радикально изменил. И едва ли не впервые за всю историю мы видим системную работу по уменьшению влияния олигархов и злоупотребления влиянием в исполнении олигархов в государстве», — подчеркнул Малюська.

Напомним, 5 ноября Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

24 ноября Кабинет Министров утвердил План мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами).