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«Тысяча за вакцинацию»: в Минэкономики раскрыли новые детали и требования

«Тысяча за вакцинацию»: в Минэкономики раскрыли новые детали и требования

Вакцинированные от коронавируса украинцы с 19 декабря смогут получить тысячу гривень только через приложение «Дия». При этом бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продажи, поскольку другого способа расчета не будет.

Об этом рассказал Обозревателю директор департамента регуляторной политики и предпринимательства Минэкономики Александр Палазов. По его словам, к программе привлекут как юридических, так и физических лиц.

«Для участия предприятиям требуется наличие платежного терминала или онлайн-точки продажи, соответствие основной деятельности MCC-кода, перечень которых будет определен постановлением правительства», — пояснил чиновник.

Тех, кому будут начислять тысячу гривень, тоже проверят, критериев будет всего два: совершеннолетие и наличие двух доз вакцины от коронавируса. Такая верификация будет находиться в разделе «е-поддержка» — в случае соответствия критериям человеку откроют виртуальный счет, на который начислят деньги. Открытие и обслуживание счета будет бесплатным, операции с ним будут проводить банки-партнеры.

Анонсированные средства можно будет потратить на протяжении 4 месяцев. Если они останутся на счету — их после этого срока вернут государству.

Справка Finance.ua:

  • 15 ноября Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, смогут получить через приложение «Дия» тысячу гривень в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т. д. или купить билеты для путешествий внутри страны.
По материалам Обозреватель
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