«Тысяча за вакцинацию»: в Минэкономики раскрыли новые детали и требования

Вакцинированные от коронавируса украинцы с 19 декабря смогут получить тысячу гривень только через приложение «Дия». При этом бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продажи, поскольку другого способа расчета не будет.
Об этом рассказал Обозревателю директор департамента регуляторной политики и предпринимательства Минэкономики Александр Палазов. По его словам, к программе привлекут как юридических, так и физических лиц.
«Для участия предприятиям требуется наличие платежного терминала или онлайн-точки продажи, соответствие основной деятельности MCC-кода, перечень которых будет определен постановлением правительства», — пояснил чиновник.
Тех, кому будут начислять тысячу гривень, тоже проверят, критериев будет всего два: совершеннолетие и наличие двух доз вакцины от коронавируса. Такая верификация будет находиться в разделе «е-поддержка» — в случае соответствия критериям человеку откроют виртуальный счет, на который начислят деньги. Открытие и обслуживание счета будет бесплатным, операции с ним будут проводить банки-партнеры.
Анонсированные средства можно будет потратить на протяжении 4 месяцев. Если они останутся на счету — их после этого срока вернут государству.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 января минимальная зарплата врачей составит 20 тысяч гривен — Зеленский8 ч. назад - 854 16
После более чем 120 лет успеха: легендарная компания из Австрии стала банкротомВчера, 19:41 - 2678 5
Илон Маск продает свистки Cyberwhistle за $50: первую партию уже раскупилиВчера, 18:35 - 1170 5
Налоговый закон может сделать директоров предприятий невыездными из Украины — Опендатабот4 ч. назад - 831 4
Киев выделит транспортникам 500 млн грн, чтобы сдержать тарифы на проездОколо часа назад - 51 2
С сегодняшнего дня в Украине изменился размер алиментовВчера, 19:00 - 4477
После более чем 120 лет успеха: легендарная компания из Австрии стала банкротомВчера, 19:41 - 2678 5
НБУ меняет расчет официального курса гривны6 ч. назад - 1300
Илон Маск продает свистки Cyberwhistle за $50: первую партию уже раскупилиВчера, 18:35 - 1170 5
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели3 ч. назад - 1157
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 617
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 940
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 275
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 848 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1668 1