В Украине по бумагам около 2 млн граждан получают минимальную зарплату — эксперт

Схемы уклонения от налогообложения приводят к общим потерям государственного бюджета Украины в размере от 263 до 443 млрд грн в год.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Лидером схем по минимизации налогов стала выплата зарплат в конвертах. Объемы таких выплат примерно составляют 220-300 млрд грн в год, а потери бюджета – от 110 до 150 млрд грн.

На втором месте рейтинга – контрабанда. Потери бюджета от серого и черного импорта составляют от 68 до 120 млрд грн. За последний год выросли объемы обеих этих схем.

На третьем месте стоят оффшорные схемы. Объемы вывода доходов за границу уменьшились и достигают от 120 до 200 млрд грн (15-35 млрд грн потерь бюджета в год).

Олег Гетман, экономист, координатор экспертной группы “Экономическая экспертная платформа” рассказал, что благодаря графику, который был построен экономистами на основании нескольких критериев и показателей, стала понятна реальная связь с зарплатами украинцев и потерями бюджета.

«Мы увидели, что около 1,75 миллиона человек получают минимальную заработную плату. В это же время минимальную заработную плату должны получать только около 500 тысяч человек. Мы взяли эти 1,25 миллионов человек (разница 1,75 млн и 500 тысяч, прим. ред.), определили приблизительную цифру, которую они должны были бы получать, если бы получали зарплаты соответствующие распределения, и пришли к выводу, что эти 1,25 миллионов человек дополнительно получали еще 40 миллиардов гривен».

После чего, по словам эксперта, уже нетрудно было вычислить потери бюджета.

«Вторая составляющая нашей работы касалась не только тех, кто получает зарплаты в конвертах в виде доплат к минимальной, а еще и полностью неоформленных работников. В данном случае мы взяли три независимые друг от друга структуры и определили, что примерно 20-25% населения получают полностью черные зарплаты, то есть вообще не оформлены. Прежде всего это строительная сфера, транспорт и т.д.».

По словам специалиста, эти люди в целом получают 260-300 миллиардов в конвертах, что соответственно ведет к потерям бюджета.