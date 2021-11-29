0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

В Украине по бумагам около 2 млн граждан получают минимальную зарплату — эксперт

В Украине по бумагам около 2 млн граждан получают минимальную зарплату — эксперт

Схемы уклонения от налогообложения приводят к общим потерям государственного бюджета Украины в размере от 263 до 443 млрд грн в год.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Института социально-экономической трансформации и Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Лидером схем по минимизации налогов стала выплата зарплат в конвертах. Объемы таких выплат примерно составляют 220-300 млрд грн в год, а потери бюджета – от 110 до 150 млрд грн.

На втором месте рейтинга – контрабанда. Потери бюджета от серого и черного импорта составляют от 68 до 120 млрд грн. За последний год выросли объемы обеих этих схем.

На третьем месте стоят оффшорные схемы. Объемы вывода доходов за границу уменьшились и достигают от 120 до 200 млрд грн (15-35 млрд грн потерь бюджета в год).

Олег Гетман, экономист, координатор экспертной группы “Экономическая экспертная платформа” рассказал, что благодаря графику, который был построен экономистами на основании нескольких критериев и показателей, стала понятна реальная связь с зарплатами украинцев и потерями бюджета.

«Мы увидели, что около 1,75 миллиона человек получают минимальную заработную плату. В это же время минимальную заработную плату должны получать только около 500 тысяч человек. Мы взяли эти 1,25 миллионов человек (разница 1,75 млн и 500 тысяч, прим. ред.), определили приблизительную цифру, которую они должны были бы получать, если бы получали зарплаты соответствующие распределения, и пришли к выводу, что эти 1,25 миллионов человек дополнительно получали еще 40 миллиардов гривен».

После чего, по словам эксперта, уже нетрудно было вычислить потери бюджета.

«Вторая составляющая нашей работы касалась не только тех, кто получает зарплаты в конвертах в виде доплат к минимальной, а еще и полностью неоформленных работников. В данном случае мы взяли три независимые друг от друга структуры и определили, что примерно 20-25% населения получают полностью черные зарплаты, то есть вообще не оформлены. Прежде всего это строительная сфера, транспорт и т.д.».

По словам специалиста, эти люди в целом получают 260-300 миллиардов в конвертах, что соответственно ведет к потерям бюджета.

По материалам Первый деловой
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.