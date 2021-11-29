Комитет поддержал Госбюджет-2022

Бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект закона о государственном бюджете на 2022 год, заседание было закрыто в 3 ночи.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВРУ по бюджету Владимир Гевко.

«Сегодня (2 декабря — ред.) в 03:10 Комитетом по бюджету был одобрен проект Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год (регистр. № 6000) во втором чтении», — написал он в Facebook.

В этот же день бюджет планируется вынести на голосование во втором чтении в зале Верховной Рады. Днем ранее, 1 декабря, Кабинет Министров передал проект бюджета парламенту.

Кабинет Министров одобрил на своем заседании проект ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», подготовленный к 2 чтению.

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2022 год.

Согласно Регламенту (ст. 157 ч.1), Верховная Рада рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. После этого правительство должно до 3 ноября вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных выводов.

Голосование бюджета на втором чтении завершается не позднее 20 ноября после обработки комитетом.