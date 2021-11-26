Украина привлечет €58 миллионов от ЕИБ для программы EU4Skills

Украина привлечет 58 млн евро от Европейского инвестиционного банка для масштабирования результатов программы EU4Skills в части создания центров профессионального совершенства.

Как передает Министерство образования и науки Украины, об этом сообщил заместитель министра по вопросам европейской интеграции Алексей Шкуратов в ходе седьмого заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС.

“С целью масштабирования результатов программы EU4Skills в части создания центров профессионального совершенства, Украина планирует привлечь 58 млн евро от Европейского инвестиционного банка”, – сказал он.

По словам Шкуратова, подписание финансового соглашения планируется провести в декабре во время 6-го саммита Восточного партнерства.