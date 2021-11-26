Кабмин уменьшил отчисления прибыли НБУ в госбюджет-2022 на 10 млрд гривен

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению уменьшил сумму отчислений Национального банка. НБУ должен перечислить 13,581 млрд гривен.

Об этом свидетельствует проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной Рады (законопроект № 6000).

Таким образом, по сравнению с проектом к первому чтению сумма уменьшена на 10,853 млрд гривен.

«Установить, что в 2022 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком Украины резервов в порядке и размерах, определенных законом Украины „О Национальный банк Украины“, перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 13 581 000 тыс. гривен», — говорится в документе.

Напомним, прогнозные ожидания Национального банка части прибыли к распределению за 2021 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году, составляют 13,6 млрд грн.

По данным НБУ, укрепление курса гривны к иностранным валютам и рост доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 года суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн. Как следствие, общий консолидированный результат НБУ за 6 месяцев этого года составляет 12 млрд грн убытка.