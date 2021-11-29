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Цены на новостройки в Киеве и пригороде (инфографика)

Цены на новостройки в Киеве и пригороде (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, у ЛУН Город, как изменились цены на новостройки.

Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Киеве выросла на 1700 грн – до 34 700 грн за квадрат.

Цены на первичное жилье в Киеве выросли больше всего – с 33 000 грн до 34 700 грн за квадрат. В Киевской области, Львове и Одессе средняя стоимость квадрата в новостройке повысилась в среднем на 500-700 грн.

Что с ценами? По состоянию на 1 декабря 2021 средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве выросла на 1700 грн – до 34 700 грн.

Самым дорогим районом Киева остается Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 67 300 грн, что на 1 200 грн дороже, чем в ноябре.

Самым дешевым продолжает быть Деснянский район с 22 400 грн за квадрат – на 200 грн дешевле предыдущего месяца.

Пригород. В этом месяце примерно на 500 грн поднялась средняя стоимость квадратного метра в агломерации.

Самыми дорогими остаются ЖК в Вишневом – 24 500 грн и вышгородские новостройки – 23 500 грн за квадрат.

Классы жилья. По состоянию на 1 декабря эконом-класс в Киеве остался на уровне ноября – в среднем стоит 22 000 грн за кв. м. Такая же ситуация и с комфортом – 26 900 грн за кв. м.

А вот более элитное жилье выросло в цене: бизнес – с 50 600 до 52 900 грн за кв. м, премиум – с 73 800 до 77 000 грн за кв. м.

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По материалам Finance.UA
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