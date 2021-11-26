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В Украине рынок новых автомобилей увеличился на 22%

В Украине рынок новых автомобилей увеличился на 22%

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 8,7 тыс. новых легковых авто. Это на 22% больше, чем годом ранее. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какие автомобили пользуются спросом среди украинцев.

Как сообщает Укравтопром, на рынке появился новый лидер.

В последний месяц осени наибольшим спросом у потребителей пользовались автомобили марки Kia, которых было зарегистрировано 1251 шт. По сравнению с прошлым годом реализация новых Kia в ноябре увеличилась в два с половиной раза.

Несмотря на потерю объемов реализации (-14%) улучшила свою прошлогоднюю позицию и японская марка Toyota, в зачете которой 974 авто.

На третьей позиции в рейтинге Renault, регистрации автомобилей которой упали на четверть до 882 шт.

Китайская Chery, которая год назад была лишь во второй десятке, поднялась на четвертое место, увеличив ноябрьские продажи почти в четыре раза – до 612 авто.

Спрос на автомобили марки Mitsubishi вырос вдвое в годовом исчислении, и результата в 494 зарегистрированных авто с запасом хватило, чтобы занять пятое место.

Также в ТОП-10 месяца вошли следующие марки:

  • Hyundai – 439 шт. (+58%);
  • Nissan – 431 шт. (+92%);
  • Peugeot – 384 шт. (+33%);
  • BMW – 348 шт. (+116%);
  • Suzuki – 287 шт. (+14%).


График: Укравтопром

Титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей в ноябре достался автомобилю KIA Sportage. В течение месяца этот компактный кроссовер приобрели 1155 покупателей. Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 92,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года и почти на 9% превысило годовой результат прошлого года.

Справка Finance.ua:

  • Украина бьет рекорды по импорту автомобилей. За девять месяцев в стране было растаможено почти полмиллиона автомобилей. И это несмотря на мировой кризис в автомобильной промышленности.

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По материалам Finance.UA
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