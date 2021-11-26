В Украине рынок новых автомобилей увеличился на 22%

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 8,7 тыс. новых легковых авто. Это на 22% больше, чем годом ранее. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, какие автомобили пользуются спросом среди украинцев.
Как сообщает Укравтопром, на рынке появился новый лидер.
В последний месяц осени наибольшим спросом у потребителей пользовались автомобили марки Kia, которых было зарегистрировано 1251 шт. По сравнению с прошлым годом реализация новых Kia в ноябре увеличилась в два с половиной раза.
Несмотря на потерю объемов реализации (-14%) улучшила свою прошлогоднюю позицию и японская марка Toyota, в зачете которой 974 авто.
На третьей позиции в рейтинге Renault, регистрации автомобилей которой упали на четверть до 882 шт.
Китайская Chery, которая год назад была лишь во второй десятке, поднялась на четвертое место, увеличив ноябрьские продажи почти в четыре раза – до 612 авто.
Спрос на автомобили марки Mitsubishi вырос вдвое в годовом исчислении, и результата в 494 зарегистрированных авто с запасом хватило, чтобы занять пятое место.
Также в ТОП-10 месяца вошли следующие марки:
График: Укравтопром
Титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей в ноябре достался автомобилю KIA Sportage. В течение месяца этот компактный кроссовер приобрели 1155 покупателей. Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 92,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года и почти на 9% превысило годовой результат прошлого года.
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