57 бюджетных программ в Украине совсем не получили финансирование в 2021 году

По состоянию на октябрь 2021 года 57 бюджетных программ вообще не получили финансирование, хотя имели предусмотренное в годовом плане.
Об этом говорится в отчетности Государственной казначейской службы Украины.
По данным казначейства, 57 государственных программ в 2021 году не получили финансирования, хотя в годовом плане оно было предусмотрено. Общая сумма, которую должны выделить из бюджета государства на эти программы, достигает 8,72 миллиарда гривен:
Самые масштабные программы из перечня непрофинансированных:
Отметим, в сентябре таких непрофинансированных государственных программ было 70 на общую сумму 14,8 миллиарда гривен. Причем среди них программа по мероприятиям, связанным с борьбой с COVID-19 на 1,43 миллиарда гривен.
Также среди них была и программа развития системы экстренной медицинской помощи и модернизации и обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения аж на 2,3 миллиарда гривен. Сейчас по этим программам финансирование уже стартовало.
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