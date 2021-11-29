57 бюджетных программ в Украине совсем не получили финансирование в 2021 году

По состоянию на октябрь 2021 года 57 бюджетных программ вообще не получили финансирование, хотя имели предусмотренное в годовом плане.

Об этом говорится в отчетности Государственной казначейской службы Украины.

По данным казначейства, 57 государственных программ в 2021 году не получили финансирования, хотя в годовом плане оно было предусмотрено. Общая сумма, которую должны выделить из бюджета государства на эти программы, достигает 8,72 миллиарда гривен:

часть из этой суммы — 771 миллион — не выделена из-за неутвержденных паспортов бюджетных программ;

еще часть (580,9 миллиона) — из-за неутвержденных порядков использования бюджетных средств.

Самые масштабные программы из перечня непрофинансированных:

Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака — 1,5 миллиарда гривен.

Резервный фонд — 1,06 миллиарда.

Создание системы охраны морских границ — 849,1 миллиона гривен.

Отметим, в сентябре таких непрофинансированных государственных программ было 70 на общую сумму 14,8 миллиарда гривен. Причем среди них программа по мероприятиям, связанным с борьбой с COVID-19 на 1,43 миллиарда гривен.

Также среди них была и программа развития системы экстренной медицинской помощи и модернизации и обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения аж на 2,3 миллиарда гривен. Сейчас по этим программам финансирование уже стартовало.