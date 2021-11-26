0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Когда Киев запустит оплату банковской картой в наземном транспорте

Когда Киев запустит оплату банковской картой в наземном транспорте

Киев хочет запустить цифровую карту и возможность оплаты банковской в наземном транспорте в I квартале 2022 года.

Об этом в интервью Mind рассказал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич.

Он отметил, что сейчас дорабатывается функционал, чтобы была возможность без разблокировки смартфона заплатить за проезд.

«Мы должны думать и о стабильности. Любая цифровая система уязвима для кибератак. Если идет атака на город — банковская карта не сможет работать: она проходит через серверы системы, которая валидировала эту карту. Поэтому сначала мы запустили транспортную карту, которая работает автономно в нашей сети. Должна быть альтернатива, которая в случае ЧП обеспечит возможность четкой и бесперебойной оплаты», — ответил Оленич на вопрос, почему столица запускает «Киев цифровой», а не внедряет оплату через Google Pay, Apple Pay.

Читайте также: В Киеве подорожает проезд: разовая поездка в метро будет стоить 20 гривен

Он добавил, что важно учитывать еще один нюанс: банковская карта валидируется в течение 3−4 секунд, транспортная — 0,3 секунды. «При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критичны: может мгновенно собраться очередь», — пояснил он.

Напомним, в январе 2021 года мобильное приложение Kyiv Smart City прекратило работу. Электронные билеты для наземного транспорта перенесли в приложение «Киев Цифровой».

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.