Когда Киев запустит оплату банковской картой в наземном транспорте

Киев хочет запустить цифровую карту и возможность оплаты банковской в наземном транспорте в I квартале 2022 года.
Об этом в интервью Mind рассказал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич.
Он отметил, что сейчас дорабатывается функционал, чтобы была возможность без разблокировки смартфона заплатить за проезд.
«Мы должны думать и о стабильности. Любая цифровая система уязвима для кибератак. Если идет атака на город — банковская карта не сможет работать: она проходит через серверы системы, которая валидировала эту карту. Поэтому сначала мы запустили транспортную карту, которая работает автономно в нашей сети. Должна быть альтернатива, которая в случае ЧП обеспечит возможность четкой и бесперебойной оплаты», — ответил Оленич на вопрос, почему столица запускает «Киев цифровой», а не внедряет оплату через Google Pay, Apple Pay.
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Он добавил, что важно учитывать еще один нюанс: банковская карта валидируется в течение 3−4 секунд, транспортная — 0,3 секунды. «При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критичны: может мгновенно собраться очередь», — пояснил он.
Напомним, в январе 2021 года мобильное приложение Kyiv Smart City прекратило работу. Электронные билеты для наземного транспорта перенесли в приложение «Киев Цифровой».
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