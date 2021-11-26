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Фонд госимущества продал Калушскую ТЭЦ за 800 миллионов

Фонд госимущества продал Калушскую ТЭЦ за 800 миллионов

Фонд государственного имущества 30 ноября на аукционе продал единый имущественный комплекс государственного предприятия “Калушская теплоэлектроцентраль – Новая” за 801 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные ProZorro.Sale.

В аукционе приняли участие семь компаний. В итоге победителем аукциона по продаже единого имущественного комплекса госпредприятия “Калушская теплоэлектроцентраль – Новая” стало ООО “Костанза” по цене 801 млн грн при стартовой цене в 230,2 млн грн (без НДС).

Как сообщалось, Калушская ТЭЦ, проектная электрическая мощность которой составляет 200 МВт, поставляет электроэнергию в энергорынок Украины. Кроме этого, станция входит в «Бурштынский энергоостров», который синхронизирован с объединенной энергосистемой Европы.

Победитель торгов получит главный корпус, бункер угля, ацетилокислородную генераторную, электросеть, железнодорожный путь и другое имущество госпредприятия.

В то же время, покупатель имущественного комплекса будет обязан, в частности: сохранить основной вид деятельности предприятия минимум в течение 5 лет, погасить долги по заработной плате и перед бюджетом, погасить просроченную кредиторскую задолженность предприятия и не допустить увольнения работников по инициативе собственника или уполномоченного им органа минимум в течение 6 месяцев.

По материалам Укринформ
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