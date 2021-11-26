Фонд госимущества продал Калушскую ТЭЦ за 800 миллионов

Фонд государственного имущества 30 ноября на аукционе продал единый имущественный комплекс государственного предприятия “Калушская теплоэлектроцентраль – Новая” за 801 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные ProZorro.Sale.
В аукционе приняли участие семь компаний. В итоге победителем аукциона по продаже единого имущественного комплекса госпредприятия “Калушская теплоэлектроцентраль – Новая” стало ООО “Костанза” по цене 801 млн грн при стартовой цене в 230,2 млн грн (без НДС).
Как сообщалось, Калушская ТЭЦ, проектная электрическая мощность которой составляет 200 МВт, поставляет электроэнергию в энергорынок Украины. Кроме этого, станция входит в «Бурштынский энергоостров», который синхронизирован с объединенной энергосистемой Европы.
Победитель торгов получит главный корпус, бункер угля, ацетилокислородную генераторную, электросеть, железнодорожный путь и другое имущество госпредприятия.
В то же время, покупатель имущественного комплекса будет обязан, в частности: сохранить основной вид деятельности предприятия минимум в течение 5 лет, погасить долги по заработной плате и перед бюджетом, погасить просроченную кредиторскую задолженность предприятия и не допустить увольнения работников по инициативе собственника или уполномоченного им органа минимум в течение 6 месяцев.
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