Кабмин одобрил проект бюджета-2022 ко второму чтению

Кабинет Министров на заседании одобрил проект закона № 6000 «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», подготовленный ко второму чтению.
Об этом в телеграмме проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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«Кабинет Министров одобрил на своем заседании проект Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2022 год“, подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады Украины, одобренными постановлением Верховной Рады Украины от 2 ноября 2021 г. № 1837-IX», — сообщил Мельничук.
По его словам, соответствующий проект будет безотлагательно подан в парламент вместе со сравнительной таблицей по учету бюджетных выводов ВР с мотивированными объяснениями относительно неучтенных положений этих выводов, а также со сравнительной таблицей и пояснениями относительно отличий положений и показателей такого проекта закона в сравнении с редакцией, которая подавалась правительством к рассмотрению в первом чтении.
Напомним, Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» (№ 6000).
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