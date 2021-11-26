Учителям подняли зарплату (инфографика)

Сегодня, 1 декабря 2021 года, состоится повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2021 год. Finance.ua узнал на сколько.
Вырастут зарплаты следующих педагогических работников:
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