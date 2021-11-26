Учителям подняли зарплату (инфографика)

Сегодня, 1 декабря 2021 года, состоится повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2021 год. Finance.ua узнал на сколько.

Вырастут зарплаты следующих педагогических работников:

директор заведения ОСО : с 15 742 до 17 057 гривен;

: с 15 742 до 17 057 гривен; молодой учитель без категории и стажа работы: с 9 015 до 9 768 гривен;

учитель II категории: с 11 124 до 12 053 гривен;

учитель I категории: с 11 912 до 12 906 грн;

учитель высшей категории: с 12 698 до 13 759 гривен;

ассистент учителя: с 10 338 до 11 200 гривен;

руководитель кружка: с 11 124 до 12 053 гривен;

педагог-организатор І категории: с 10 445 до 11 317 гривен.

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