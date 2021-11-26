НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.
Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.
По данным регулятора, в четвертом квартале 2021 года правительство, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,909 млрд долларов, из которых 4,672 млрд долларов – основная сумма долга, 1,237 млрд долларов – проценты.
До конца года Украина должна вернуть 144 млн долларов Международному валютному фонду, в т. ч. 58 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 5,925 млрд гривен нерезидентам, владеющим украинскими ОВГЗ.
Таблица: НБУ
Согласно плану, правительство, Нацбанк, предприятия и банки за 2022 год должны выплатить 16,168 млрд долларов, в т.ч. в первом квартале – 4,634 млрд долларов, в третьем квартале – 5,089 млрд долларов.
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