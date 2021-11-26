Минрегион планирует провести инвентаризацию «долгостроев»

В Украине планируют создать перечень объектов незавершенного жилищного строительства.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

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Инвентаризация позволит собрать в одном месте всю необходимую информацию об объекте незавершенного строительства. В частности, данные о заказчике, подрядчике, истории земли, проекте, причинах остановки, сроках простоя площадки и т. д.

Разработанный Минрегионом проект постановления «Некоторые вопросы формирования перечня объектов жилищного строительства, не принятые в эксплуатацию» предусматривает проведение каждым регионом полной инвентаризации недостроев. Цель этого документа — проведение регионами полной инвентаризации объектов незавершенного жилищного строительства.

«Формирование перечня объектов незавершенного жилищного строительства — шаг на пути к решению мучительного вопроса „долгостроев“. Эта проблема требует четкого понимания нынешней ситуации, инвентаризации таких объектов и проверки их технико-экономического состояния. Речь идет о полной картине в разрезе всех областей Украины», — сообщила заместитель главы Минрегиона Наталья Козловская.

Документ обязывает все городские и областные государственные администрации сформировать списки «долгостроев» и создать на каждого из них инвентаризационное дело.