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Украинцев по требованию МВФ начнут индивидуально проверять

Украинцев по требованию МВФ начнут индивидуально проверять

В Украине уже до 1 декабря 2021-го создадут спецподразделение Государственной налоговой службы, которое в индивидуальном порядке будет проверять плательщиков. Тех, чьи доходы и расходы не будут совпадать, могут заставить объяснить источник происхождения средств и досчитать налоговое обязательство.

Соответствующее нововведение прописано в меморандуме с МВФ, который опубликовал Минфин.

«До 1 декабря 2021 года мы сформируем специальное подразделение ГНС, которое будет анализировать налоговое поведение индивидуальных плательщиков», — говорится в документе.

Как рассказали изданию UBR профильные эксперты, такой шаг — логичное решение на фоне введения налоговой амнистии.

То есть украинцам дали шанс легализовать заработанное в тени и уплатить небольшой налог (от 5 до 9%). А те, кто откажется добровольно заплатить государству, вынуждены будут платить налоги по полным ставкам. Например, налог на доходы физлиц вместе с военным сбором составляет 19,5%.

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что и сейчас есть подразделение налоговой, которое занимается администрированием для физлиц. Налоговики должны анализировать ту информацию, которая есть у них в распоряжении, и «делать выводы» о том, действительно ли украинцы платят налоги со всех своих доходов. Например, если человек имеет большое количество недвижимости, но при этом официально безработный или зарабатывает минималку, вероятно, у него есть теневой доход.

Управляющий партнер ЮК «Наказ» Филипп Орлов считает, что во время контроля, вполне возможно, будут задействованы и другие механизмы, вплоть до «жалоб соседей». Такая практика, например, успешно действует в США.

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По материалам Обозреватель
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