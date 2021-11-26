Украинцев по требованию МВФ начнут индивидуально проверять

В Украине уже до 1 декабря 2021-го создадут спецподразделение Государственной налоговой службы, которое в индивидуальном порядке будет проверять плательщиков. Тех, чьи доходы и расходы не будут совпадать, могут заставить объяснить источник происхождения средств и досчитать налоговое обязательство.
Соответствующее нововведение прописано в меморандуме с МВФ, который опубликовал Минфин.
«До 1 декабря 2021 года мы сформируем специальное подразделение ГНС, которое будет анализировать налоговое поведение индивидуальных плательщиков», — говорится в документе.
Как рассказали изданию UBR профильные эксперты, такой шаг — логичное решение на фоне введения налоговой амнистии.
То есть украинцам дали шанс легализовать заработанное в тени и уплатить небольшой налог (от 5 до 9%). А те, кто откажется добровольно заплатить государству, вынуждены будут платить налоги по полным ставкам. Например, налог на доходы физлиц вместе с военным сбором составляет 19,5%.
Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что и сейчас есть подразделение налоговой, которое занимается администрированием для физлиц. Налоговики должны анализировать ту информацию, которая есть у них в распоряжении, и «делать выводы» о том, действительно ли украинцы платят налоги со всех своих доходов. Например, если человек имеет большое количество недвижимости, но при этом официально безработный или зарабатывает минималку, вероятно, у него есть теневой доход.
Управляющий партнер ЮК «Наказ» Филипп Орлов считает, что во время контроля, вполне возможно, будут задействованы и другие механизмы, вплоть до «жалоб соседей». Такая практика, например, успешно действует в США.
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