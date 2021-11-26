Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 года

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не имеет полномочий остановить строительство газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией, несмотря на свою роль в процессе сертификации, а ее собственное транзитное соглашение с Россией может не возобновить.
Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко Reuters.
Читайте также: «Северный поток-2» может начать работу без сертификации – Handelsblatt
Контракт на транзит российского газа в ЕС действует до 2024 года. По словам Витренко, после этой даты поставки газа из России по этому маршруту не будут осуществляться, поскольку с Россией не велось никаких переговоров о продлении соглашения.
«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров с Россией… мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжился, но россияне не хотят начинать эти обсуждения», — заявил Витренко.
По его словам, если соглашение не будет продлено, использование трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», идущих напрямую в Германию, усилит контроль России над поставками газа в Европу. Это сделает блок более уязвимым для политически мотивированных перебоев с поставками и скачков цен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ3 ч. назад - 1384 9
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 3330 9
Австрия первой в ЕС введет налог на доход от криптовалютВчера, 13:29 - 768 9
Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 годаОколо часа назад - 129 5
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)4 ч. назад - 915 3
Банки будут по-новому проверять переводы украинцевВчера, 14:00 - 5839
Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах УкраиныВчера, 13:01 - 3528 2
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 3330 9
С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услугиВчера, 12:09 - 2484 1
Какие налоги следует уплатить до 1 декабряВчера, 17:00 - 1965
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоВчера, 12:28 - 269
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 686
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 231
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 688 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1501 1