Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 года

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не имеет полномочий остановить строительство газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией, несмотря на свою роль в процессе сертификации, а ее собственное транзитное соглашение с Россией может не возобновить.

Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко Reuters.

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Контракт на транзит российского газа в ЕС действует до 2024 года. По словам Витренко, после этой даты поставки газа из России по этому маршруту не будут осуществляться, поскольку с Россией не велось никаких переговоров о продлении соглашения.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров с Россией… мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжился, но россияне не хотят начинать эти обсуждения», — заявил Витренко.

По его словам, если соглашение не будет продлено, использование трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», идущих напрямую в Германию, усилит контроль России над поставками газа в Европу. Это сделает блок более уязвимым для политически мотивированных перебоев с поставками и скачков цен.