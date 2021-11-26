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Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 года

Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 года

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не имеет полномочий остановить строительство газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией, несмотря на свою роль в процессе сертификации, а ее собственное транзитное соглашение с Россией может не возобновить.

Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко Reuters.

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Контракт на транзит российского газа в ЕС действует до 2024 года. По словам Витренко, после этой даты поставки газа из России по этому маршруту не будут осуществляться, поскольку с Россией не велось никаких переговоров о продлении соглашения.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров с Россией… мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжился, но россияне не хотят начинать эти обсуждения», — заявил Витренко.

По его словам, если соглашение не будет продлено, использование трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», идущих напрямую в Германию, усилит контроль России над поставками газа в Европу. Это сделает блок более уязвимым для политически мотивированных перебоев с поставками и скачков цен.

По материалам УНН
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