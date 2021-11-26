Украинцы смогут покупать на бирже фьючерсы на газ для отопления – НКЦБФР

Развитие рынка производных финансовых инструментов позволит украинцам уменьшить коммунальные расходы.

Такое мнение в комментарии UBR.ua высказал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.

Он пояснил, что после создания в Украине энергетических бирж производных финансовых инструментов в перспективе обычные граждане смогут покупать на них, к примеру, фьючерсы на электроэнергию или поставку газа для отопления собственного дома.

Приобрести летом право на поставку газа зимой, и таким образом получить его дешевле, можно будет через приложение в смартфоне. По словам Магомедова, в развитых странах такая возможность уже есть, а потребители в таких приложениях могут выбирать поставщика коммунальной услуги, которые конкурируют между собой, в том числе и ценами.

Как объяснил Магомедов, отличие описанной выше модели от покупки газа у поставщиков, которые тоже сейчас могут предложить летом оплатить поставку энергоносителя зимой, состоит в том, что в первом случае потребитель резервирует для себя только сам ресурс, а поставщику оплачивает уже готовую коммунальную услугу.

Кроме того, развитие рынка производных финансовых инструментов позволит в целом сделать ценообразование в энергетике, в том числе у поставщиков коммунальных услуг, более справедливым, отметил глава НКЦБФР.

«Мы сейчас слышим о непрозрачных ценах на коммуналку из-за того, что где-то кто-то непрозрачно закупил энергоносители, чтобы предоставить коммунальные услуги, отопление, горячую воду», — отметил Магомедов.

Если же в Украине будет создана энергобиржа производных финансовых инструментов, на которой будет много участников, то это позволит сформировать в Украине внутренний индекс цен на энергоносители, и не привязываться к иностранным котировкам энергоресурсов.

«Наш энергорынок, хотя он один из самых крупных в Восточной Европе, привязан к цифрам за пределами Украины. Хотя у нас есть все данные, чтобы можно было создать свой рынок. Просто нам нужно выстроить правильные условия торгов, которым будут все следовать», — объяснил Магомедов

По мировым правилам, торговля стандартизованными товарами, такими как агропродукция и энергоносители, может осуществляться на лицензированных НКЦБФР биржах с 1 июля этого года. Пока в Украине работают только три товарные биржи, в том числе торги проводятся по древесине.

После развития рынка производных инструментов по древесине и агропродукции следующими могут стать энергоносители. Однако Магомедов затруднился назвать для этого точные сроки. По его словам, сейчас нужно отрегулировать работу и правила на действующих рынках, которые начали работать лишь недавно.