0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Киев усиливает контроль за платной парковкой

Киев усиливает контроль за платной парковкой

В Киеве усилили контроль за оплатой стоимости услуг парковки.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказал замдиректора транспортного департамента КГГА Виталий Осьмак.

Читайте также: В каких случаях полиция может забрать на штрафплощадку припаркованный автомобиль

Одновременно с этим, добавляет он, доставкой на штраф-площадки неправильно припаркованных автомобилей занимаются эвакуаторы лишь двух коммунальных предприятий.

«На сегодняшний день, учитывая объем задач инспекции по парковке по другим вопросам, для доставления транспортных средств, временно задержанных парковочными инспекторами, на специальные площадки или стоянки, используются только эвакуаторы коммунальных предприятий «Киевтранспарксервис» и «Центр организации дорожного движения», — рассказали нам в КГГА.

Вместе с тем, заверяют в транспортном департаменте, сейчас парковочная инспекция продолжает выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на улицах Киева. На нарушителей правил выписываются административные штрафы.

«Транспортные средства, размещение которых существенно мешает дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, временно задерживаются инспекторами по парковке с доставлением на сохранение на специальную площадку или стоянку», — резюмировал Виталий Осьмак.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.