Киев усиливает контроль за платной парковкой

В Киеве усилили контроль за оплатой стоимости услуг парковки.

Об этом в комментарии UBR.ua рассказал замдиректора транспортного департамента КГГА Виталий Осьмак.

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Одновременно с этим, добавляет он, доставкой на штраф-площадки неправильно припаркованных автомобилей занимаются эвакуаторы лишь двух коммунальных предприятий.

«На сегодняшний день, учитывая объем задач инспекции по парковке по другим вопросам, для доставления транспортных средств, временно задержанных парковочными инспекторами, на специальные площадки или стоянки, используются только эвакуаторы коммунальных предприятий «Киевтранспарксервис» и «Центр организации дорожного движения», — рассказали нам в КГГА.

Вместе с тем, заверяют в транспортном департаменте, сейчас парковочная инспекция продолжает выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на улицах Киева. На нарушителей правил выписываются административные штрафы.

«Транспортные средства, размещение которых существенно мешает дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, временно задерживаются инспекторами по парковке с доставлением на сохранение на специальную площадку или стоянку», — резюмировал Виталий Осьмак.