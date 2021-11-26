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Как получить пенсионные средства, которые пенсионер не получил при жизни

Как получить пенсионные средства, которые пенсионер не получил при жизни

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Пенсионного курьера, как получить пенсионные средства, которые пенсионер не получил при жизни.

Пример. Начисление пенсии пенсионеру было прекращено, и он более трех лет ее не получал. Сам он при жизни за возобновлением пенсии не обращался. Имеет ли право сын на обращение за пенсией отца после его смерти?

В соответствии с частью второй ст. 49 Закона 1058, возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда Украины в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется в порядке, предусмотренном, в частности, статьей 46 настоящего Закона.

Что делать. Заявление о возобновлении выплаты пенсии заявитель подает лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины через структурное подразделение, осуществляющее прием и обслуживание лиц (сервисный центр).

Возможность выплаты сумм пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной из-за его смерти, урегулирована статьей 52 Закона 1058, в том числе в части их выплаты наследникам, при условии предоставления свидетельства о праве на наследство, где наследственным имуществом указана пенсия умершего пенсионера.

В случаях, когда на день смерти пенсионера начисление и выплата пенсии не осуществлялись и заявление о возобновлении выплаты пенсии лично пенсионером при жизни не подавалось, органы Пенсионного фонда Украины определяют сумму недополученной пенсии на основании заявления наследника, указанного нотариусом.

Определение суммы пенсии, которая могла быть начислена, производится с учетом требований статьи 46 Закона — не более чем за 3 года до дня обращения за получением пенсии.

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По материалам Finance.UA
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