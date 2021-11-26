Долги по зарплате в Украине с начала года выросли на 50% (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Госстата общую сумму задолженности по выплате заработной платы в Украине.
На начало ноября этого года более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,50%).
При этом более половины образовано:
Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 ноября 2021г. составляла -158,5 млн. грн.
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