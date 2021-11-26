Европа поставила рекорд по отбору газа из подземных хранилищ

Отбор за ноябрь 2021 года может составить почти 12 млрд кубометров, что с лихвой перекрывает предыдущий рекорд — ноября 2016 года — 11,26 млрд кубометров.
Для сравнения, год назад, в ноябре 2020 года, было отобрано 8,85 млрд кубометров газа.
Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы (69,94% по итогам газовых суток 27 ноября) на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. Этот разрыв растет с каждым днем: полтора месяца назад — на момент начала отбора газа из европейских ПХГ — он был значительно меньше (13,7 процентного пункта).
В ноябре в Европе примерно на 2 градуса Цельсия ниже, чем годом ранее. Это самый холодный ноябрь за последнюю пятилетку (как раз с 2016 года).
С начала прошлой недели (с 22 ноября) на отбор работают все связанные с Газпромом объекты хранения в Западной Европе: в Германии, Австрии, Нидерландах. Правда, поступление газа с терминалов по приему СПГ в ноябре 2021 года растет относительно ноября 2020 года на 31% – до 7,3 млрд кубометров, но оно все еще значительно ниже ноября докризисного 2019 года (9,1 млрд кубометров).
Вклад ветровой генерации в производстве электроэнергии в Европе в ноябре 2021 года находится на уровне 13,8% после 17% в октябре 2021-го и 15,4% в ноябре 2020 года, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.
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