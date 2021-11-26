В МОН рассказали, сколько украинских учителей отстранили от работы

Около 2 800 украинских учителей отстранены от работы из-за отсутствия прививки против COVID-19.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, пишет «Я и Закон».

«Министр образования и науки сообщил, что есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников общеобразовательных учебных заведений», — говорится в сообщении.

По его словам, больше всего таких на Ровенщине и Киевщине – 384 и 281 человек соответственно.

Также сейчас дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в «красной» зоне (22 ноября было 1,7 тыс. школ).

«Одной дозой вакцинированы 96,5% работников заведений общего среднего образования, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества (22 ноября было 84,5%)», – отметил Сергей Шкарлет.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинирования:

Луганская область – 94,3%;

Сумская – 93,9%

Донецкая – 93,8%;

Черкасская – 93,7%;

Харьковская – 93,5%.